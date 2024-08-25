МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два мотоцикла протаранили остановку при ДТП на Волоколамском шоссе

В районе ДТП движение затруднено. Никто не пострадал.
Ирина Егорова 2024-08-25 13:03:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве на Волоколамском шоссе произошло массовое ДТП - два мотоциклиста и автомобиль столкнулись и снесли автобусную остановку. Кадры с места аварии публикует «Звезда».

В Дептрансе заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Обстоятельства произошедшего уточняется. В районе ДТП движение затруднено», - сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Сейчас службы убирают с асфальта осколки, видно, что на участке в районе дома 15/22 образовалась пробка. С проезжей части еще не убрали два мотоцикла, один из них лежит на боку. Повреждения заметны у иномарки - у большого черного внедорожника отлетел кусок заднего правого крыла. 

Также на месте аварии присутствуют сотрудники ДПС и ЦОДД. 

#Москва #мотоцикл #авария #ДТП #наш эксклюзив #остановка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 