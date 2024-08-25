Два мотоцикла протаранили остановку при ДТП на Волоколамском шоссе

В Москве на Волоколамском шоссе произошло массовое ДТП - два мотоциклиста и автомобиль столкнулись и снесли автобусную остановку. Кадры с места аварии публикует «Звезда».

В Дептрансе заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Обстоятельства произошедшего уточняется. В районе ДТП движение затруднено», - сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Сейчас службы убирают с асфальта осколки, видно, что на участке в районе дома 15/22 образовалась пробка. С проезжей части еще не убрали два мотоцикла, один из них лежит на боку. Повреждения заметны у иномарки - у большого черного внедорожника отлетел кусок заднего правого крыла.

Также на месте аварии присутствуют сотрудники ДПС и ЦОДД.