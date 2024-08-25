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Уничтожение украинского «Града» в Курской области попало на видео

Вражеская РСЗО была уничтожена артиллеристами группировки войск «Север» в приграничном районе.
2024-08-25 12:53:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео с моментом уничтожения украинской реактивной системы залпового огня «Град» в Курской области.

Вражеская РСЗО была уничтожена артиллеристами группировки войск «Север» в приграничном районе.

В ходе разведки бойцы зафиксировали движение «Града» ВСУ. После анализа полученных разведданных военнослужащие приняли решение уничтожить боевую машину врага.

Точным ударом артиллерии украинскую РСЗО уничтожили. Это подтверждают кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#армия #Курская область #РСЗО #Град #уничтожение
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