Уничтожение украинского «Града» в Курской области попало на видео

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео с моментом уничтожения украинской реактивной системы залпового огня «Град» в Курской области.
Вражеская РСЗО была уничтожена артиллеристами группировки войск «Север» в приграничном районе.
В ходе разведки бойцы зафиксировали движение «Града» ВСУ. После анализа полученных разведданных военнослужащие приняли решение уничтожить боевую машину врага.
Точным ударом артиллерии украинскую РСЗО уничтожили. Это подтверждают кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.
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