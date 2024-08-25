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МО РФ сообщило о дополнительных поставках вооружения в Курскую область

Всего в Координационный совет поступило 45 вопросов от оперштабов Курской, Белгородской и Брянской областей.
2024-08-25 11:19:51
© Фото: Минобороны России

Дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения будут поставлены в группировку Курской области, сообщило Минобороны РФ. Данный запрос поступил от оперштаба региона.

«От оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов. 17 вопросов решены. Новые поступившие в работе», - уточняется в сообщении.

От Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало. Прошедшие просьбы были реализованы.

К данному моменту всего в опергруппу Координационного совета Минобороны РФ по вопросам безопасности приграничья Курской, Белгородской и Брянских областей поступило 45 вопросов. Они исполняются. Характер вопросов касается, например, транспортного или медицинского обеспечения.

Цель Координационного совета - повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#армия #вооружение #Минобороны РФ #Курская область #поставки
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