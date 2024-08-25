Опубликованы кадры возвращения российских военнослужащих из плена

Минобороны России опубликовало кадры прибытия в Москву освобожденных из плена российских военнослужащих, которые были захвачены ВСУ в Курской области.

Самолет Ил-76 с бойцами приземлился в аэропорту в Подмосковье.

В результате переговоров в субботу 24 августа удалось вернуть в Россию 115 военнослужащих. Взамен Киеву передали такое же количество пленных ВСУ. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали власти ОАЭ.

Сначала освобожденные бойцы были доставлены на территорию Белоруссии. Там им оказали медопомощь. Кроме того, они смогли пообщаться с родными по телефону.

В России военнослужащие пройдут курс медицинской и психологической реабилитации в учреждениях Минобороны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.