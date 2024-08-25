МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры возвращения российских военнослужащих из плена

Самолет Ил-76 с бойцами приземлился в аэропорту в Подмосковье.
2024-08-25 00:47:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры прибытия в Москву освобожденных из плена российских военнослужащих, которые были захвачены ВСУ в Курской области.

Самолет Ил-76 с бойцами приземлился в аэропорту в Подмосковье.

В результате переговоров в субботу 24 августа удалось вернуть в Россию 115 военнослужащих. Взамен Киеву передали такое же количество пленных ВСУ. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали власти ОАЭ.

Сначала освобожденные бойцы были доставлены на территорию Белоруссии. Там им оказали медопомощь. Кроме того, они смогли пообщаться с родными по телефону.

В России военнослужащие пройдут курс медицинской и психологической реабилитации в учреждениях Минобороны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #освобождение #Курская область #ВСУ #пленные #реабилитация
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 