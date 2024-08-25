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«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче РПЛ в Петербурге

Тренер питерского клуба Сергей Семак раскритиковал судейство.
Владимир Рубанов 2024-08-25 00:13:44
© Фото: fc-zenit.ru

Футбольные клубы «Зенит» и «Спартак» не забили голов в центральном матче шестого тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге.

Московская команда с 62-й минуты играла в большинстве. Две желтые карточки за шесть минут получил сербский защитник петербургской команды Страхиня Эракович и был удален.

На матч пришло посмотреть 48 503 зрителя.

После игры тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судейство. Он обратил внимание на эпизод, в котором имевший желтую карточку полузащитник гостей Кристофер Мартинс посчитал, что на нем был фол, упал и схватил мяч руками. Однако арбитр Виталий Мешков не показал ему второе предупреждение.

Сине-бело-голубые продолжают лидировать в первенстве страны с 14 очками. В этом сезоне «Зенит» не потерпел еще ни одного поражения. У «Спартака» 11 очков и четвертая строчка в турнирной таблице.

#Спорт #Футбол #Спартак #рпл #Сергей Семак #фк зенит #Страхиня Эракович
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