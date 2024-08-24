Опубликованы кадры с места обрушения стены на авто во Владивостоке

Во Владивостоке во дворе жилого дома обрушилась подпорная стена. Строение упало на припаркованные автомобили. Повреждения получили семь машин, их засыпало камнями и блоками, некоторые из них оказались буквально погребены под завалами. Кадры с места инцидента оказались в распоряжении «Звезды».

Пострадавших в результате обрушения нет.

ЧП произошло по адресу Славянская, 19. Сейчас на месте работают спасатели, оперативные службы и представители городской администрации. Задействована специальная техника: фронтальный погрузчик и самосвалы.

Точные причины случившегося будут названы после проведения проверки, уточнил глава Владивостока Константин Шестаков.

«По предварительной информации, подпорная стена находится в зоне ответственности управляющей организации», - сообщил мэр.

Власти также проработают вопрос возмещения ущерба после того, как будет установлена, в чьей зоне ответственности находилась стена.