Орудия «Нона-К» разгромили блиндажи и пулеметные точки ВСУ

Расчеты буксируемых орудий «Нона-К» мотострелкового соединения группировки войск «Запад» уничтожили пулеметные точки и скопление живой силы ВСУ в зоне спецоперации. Кадры их работы опубликовало Минобороны России.

Пулеметные расчеты боевиков вели огонь по нашим штурмовым группам. Их координаты получили разведчики.

Артиллеристы нанесли удар с закрытых огневых позиций и уничтожили засевшую в блиндажах живую силу ВСУ.

После каждой боевой задачи расчеты маскируют огневые позиции и уходят в укрытие.

«Поражаем пулеметные точки, блиндажи, опорники. Помогаем нашим подразделениям подвигаться вперед», - рассказал командир орудия с позывным «Макарыч».

120-миллиметровая пушка «Нона-К» может выполнять функции миномета и гаубицы. У нее небольшие размеры и масса, орудие легко перемещается на новые огневые позиции. Расчеты используют разные осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.