Антитеррористическая прокуратура Франции расследует взрыв у синагоги

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции приступила к расследованию взрыва у синагоги, который прогремел вечером в субботу 24 августа на юге страны. Об этом сообщил французский премьер-министр Габриэль Атталь.

«Меня проинформировали, что Национальная антитеррористическая прокуратура взялась за расследование», - приводит RT сообщение Атталя.

Взрыв возник в результате поджога припаркованных у синагоги автомобилей, в одном из них находился газовый баллон. Пострадал один полицейский, его доставили в больницу. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

По данным французского телеканала BFMTV, у подозреваемого с собой был палестинский флаг. На данный момент его еще не задержали.