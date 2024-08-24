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Антитеррористическая прокуратура Франции расследует взрыв у синагоги

Ранее французский телеканал сообщал, что у подозреваемого был с собой палестинский флаг, он скрылся с места преступления.
Елизавета Кондрикова 2024-08-24 23:53:58
© Фото: Guillaume Bonnefont, Keystone Press Agency Globallookpress

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции приступила к расследованию взрыва у синагоги, который прогремел вечером в субботу 24 августа на юге страны. Об этом сообщил французский премьер-министр Габриэль Атталь.

«Меня проинформировали, что Национальная антитеррористическая прокуратура взялась за расследование», - приводит RT сообщение Атталя.

Взрыв возник в результате поджога припаркованных у синагоги автомобилей, в одном из них находился газовый баллон. Пострадал один полицейский, его доставили в больницу. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

По данным французского телеканала BFMTV, у подозреваемого с собой был палестинский флаг. На данный момент его еще не задержали.

#Франция #взрыв #терроризм #полиция #синагога #Габриэль Атталь
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