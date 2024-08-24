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Расчет РЛС выявил огневые точки для артиллеристов в Курской области

Комплекс эффективно обнаруживает и маловысотные цели, и цели на средних и больших высотах.
2024-08-24 06:22:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета мобильного радиолокационного комплекса артиллерийской разведки. Он выполняет работу по выявлению огневых точек в интересах артиллерийских подразделений группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.

Расчет радиолокационной станции - всевысотного обнаружителя несет круглосуточное боевое дежурство.

Комплекс использует широкобазовые сигналы и многочастотную работу РЛС. Расчет эффективно обнаруживает и маловысотные цели, и цели на средних и больших высотах.

Комплекс абсолютно автономен и имеет повышенную проходимость. Сразу же после выполнения задач расчет быстро сворачивает локатор и перемещается на другую позицию.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #Украина #Курская область #ВСУ #РЛС #обнаружение целей
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