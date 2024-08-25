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Расчеты «Мста-С» наградили медалями «За отвагу» в Запорожской области

На счету этого подразделения сожженные БМП Bradley, танки Abrams и Leopard ВСУ.
2024-08-25 07:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командование одного из соединений группировки войск «Днепр» вручило военнослужащим расчетов самоходно-артиллерийских орудий «Мста-С» медали «За отвагу». Награждение прошло вблизи линии боевого соприкосновения на Ореховском направлении.

Вооруженные силы Украины серьезно окопались в Запорожской области, рассказал после награждения номер расчета САУ «Мста-С» Иван. Боевики построили бетонные укрепления, на позициях они делают высокий бруствер.

«Попасть по ним нелегко, но мы попадаем. Ощущаю гордость. Все для страны, все для победы. Вот подтверждение», - сказал Иван.

Артиллерист рассказал, что расчета САУ каждый день бьют по опорным пунктам ВСУ, расчищая путь нашим штурмовым группам.

На счету этого артиллерийского подразделения сожженные в Запорожской области БМП Bradley, танки Abrams и Leopard ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #награждение #САУ “Мста-С” #медали #запорожская область #За отвагу #Ореховское направление
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