Командование одного из соединений группировки войск «Днепр» вручило военнослужащим расчетов самоходно-артиллерийских орудий «Мста-С» медали «За отвагу». Награждение прошло вблизи линии боевого соприкосновения на Ореховском направлении.

Вооруженные силы Украины серьезно окопались в Запорожской области, рассказал после награждения номер расчета САУ «Мста-С» Иван. Боевики построили бетонные укрепления, на позициях они делают высокий бруствер.

«Попасть по ним нелегко, но мы попадаем. Ощущаю гордость. Все для страны, все для победы. Вот подтверждение», - сказал Иван.

Артиллерист рассказал, что расчета САУ каждый день бьют по опорным пунктам ВСУ, расчищая путь нашим штурмовым группам.

На счету этого артиллерийского подразделения сожженные в Запорожской области БМП Bradley, танки Abrams и Leopard ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.