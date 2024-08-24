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Волонтеры фонда «Герои» провели в Лужниках тренинг по первой медпомощи

Инструкторы объяснили для всех желающих в теории и показали на практике основные приемы оказания первой медицинской помощи.
Ян Брацкий 2024-08-24 21:32:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Оказанию первой медицинской помощи сегодня можно было научиться в московских Лужниках. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Герои». Главная цель - обучить как можно больше людей навыкам, которые в случае необходимости помогут спасти чью-то жизнь. 

«Нашим партнером выступил Красный Крест и мы считаем, что если даже одна жизнь будет спасена после прохождения такого курса, то это мероприятие прошло уже точно не зря», - считает президент Благотворительного фонда помощи медицинским сотрудникам «Герои» Кирилл Маслиев.

Сначала все желающие учили теорию, ну а затем - практика. Инструкторы показали, как оценить состояние пострадавшего и в каждом конкретном случае определить необходимость сердечно-легочной реанимации. Возможностью пройти курс воспользовались десятки человек.

«Для нас это очень ценно, потому что утром в субботу можно было сходить в кафе, посмотреть фильм, почитать книгу.  Многие ребята пришли семьями, с детьми, чтобы передать молодому поколению навыки - оказывать первую помощь», - сказал генеральный директор Благотворительного фонда помощи медицинским сотрудникам «Герои» Борис Герасин.

По словам организаторов, такие мероприятия они будут проводить регулярно. В том числе для волонтеров, которые занимаются социальными проектами.

#Москва #«Лужники» #герои #первая помощь
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