Волонтеры фонда «Герои» провели в Лужниках тренинг по первой медпомощи

Оказанию первой медицинской помощи сегодня можно было научиться в московских Лужниках. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Герои». Главная цель - обучить как можно больше людей навыкам, которые в случае необходимости помогут спасти чью-то жизнь.

«Нашим партнером выступил Красный Крест и мы считаем, что если даже одна жизнь будет спасена после прохождения такого курса, то это мероприятие прошло уже точно не зря», - считает президент Благотворительного фонда помощи медицинским сотрудникам «Герои» Кирилл Маслиев.

Сначала все желающие учили теорию, ну а затем - практика. Инструкторы показали, как оценить состояние пострадавшего и в каждом конкретном случае определить необходимость сердечно-легочной реанимации. Возможностью пройти курс воспользовались десятки человек.

«Для нас это очень ценно, потому что утром в субботу можно было сходить в кафе, посмотреть фильм, почитать книгу. Многие ребята пришли семьями, с детьми, чтобы передать молодому поколению навыки - оказывать первую помощь», - сказал генеральный директор Благотворительного фонда помощи медицинским сотрудникам «Герои» Борис Герасин.

По словам организаторов, такие мероприятия они будут проводить регулярно. В том числе для волонтеров, которые занимаются социальными проектами.