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Алена Делона похоронили в поместье Души под Орлеаном

В последний путь Алена Делона проводили дети и самые близкие друзья.
Ян Брацкий 2024-08-24 20:46:11
© Фото: Luc Nobout Keystone Press Agency Global Look Press

Звезду мирового кино Алена Делона похоронили в коммуне Души под Орлеаном. В траурной церемонии приняли участие только дети и самые близкие друзья актера, сообщает BFMTV. От национальных похорон и пышных церемоний Делон отказался еще при жизни.

Простились к гением в часовне, которую он сам построил неподалеку от своего дома около 20 лет назад. Согласно последней воле Делона, его тело предали земле в поместье, где он жил вместе со своими домашними животными.

У поместья кинозвезды собрались сотни поклонников его таланта. Они почтили память актера минутой молчания. После церемонии сыновья Делона вышли к собравшимся и поблагодарили их за поддержку.

Напомним, французского актера театра и кино Алена Делона не стало 18 августа. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет. Всемирную славу и любовь зрителей ему принесли роли в таких фильмах как «Рокко и его братья», «Самурай», «Двое в городе» и других. Ален Делон многократный обладатель международных призов и премий за роли в кино, театре и за вклад в развитие кинематографа.

#Франция #ален делон #актер #прощание
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