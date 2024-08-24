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Ряд школ Курской области начнут год в дистанционном формате

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал обеспечить все необходимое для организации дистанционного обучения.
Ян Брацкий 2024-08-24 18:13:00
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Школы Курской области новый учебный год начнут в смешанном формате. Часть образовательных учреждений откроет ученикам свои двери 2 сентября, а часть перейдет на дистанционный формат. Об этом журналистам рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Чиновник подчеркнул, что удаленный формат обучения - вынужденная мера, на которую власти идут ради безопасности детей.

«В новом учебном году часть школ будут работать в очном режиме, часть - в дистанционном. Для этого есть все необходимые ресурсы, прежде всего, это государственная информационная система "Моя школа"», - сказал Кравцов.

Глава Минпросвещения пообещал обеспечить всех учеников учебниками. Этот и другие организационные вопросы возьмет под своей контроль координационный штаб. При необходимости будет оказана не только методическая, но и психологическая помощь.

В целом, образовательная система Курской области готова к началу нового учебного года и активно развивается, отметил Кравцов.

#в стране и мире #школа #Курская область #Минпросвещения #кравцов #дистант
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