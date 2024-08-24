Окно в новую жизнь: как форум «Герой 71» меняет судьбы ветеранов СВО

Форум для участников специальной военной операции и членов их семей «Герой 71» открылся в Тульской области. Это один из проектов, помогающих ветеранам спецоперации освоить гражданские профессии и вернуться к мирной жизни. Гости мероприятия - вернувшиеся из зоны СВО бойцы.

Их истории часто похожи друг на друга. Олег Мошанов, например, подписал контракт и со студенческой скамьи уехал в зону спецоперации. До службы особо ничем не увлекался, но вернувшись, признается, что смог найти свое место. Сейчас активно занимается общественной деятельностью и в этом ему помог фонд «Защитники Отечества».

«Провожу лекции для учеников, студентов, просто заинтересованных граждан на тему автобиографии, моего участия в СВО. И мое сотрудничество с фондом позволяет мне раскрыться, как личности», - рассказал ветеран СВО Олег Мошанов.

Супруга молодого человека тоже заметила положительные перемены в его характере.

«До СВО его можно было сравнить с роботом, он просто ходил на работу, чем-то занимался. Он нашел ту самую нишу, чем он хотел бы заниматься, и сейчас приятно видеть его горящие глаза», - призналась девушка.

Форум «Герой 71» организован по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Для многих ветеранов СВО это шанс начать новую жизнь.

«Мы имеем возможность сегодня обучать вторым профессиям. Мы имеем возможность сегодня давать дополнительное образование, переподготовку производить, готовы принимать на работу, готовы общаться с работодателями на предмет приема на работу, то есть сделать все для того, чтобы вы возвращались к этой нормальной жизни», - объяснил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

В Тульской области живут более 15 тысяч ветеранов боевых действий. Многие из них хотели бы приобрести новые знания или повысить уровень квалификации. Прямо на форуме ветераны могут получить не только ответ на любой интересующий их вопрос, но и сразу устроиться на работу. Для бывших участников СВО организовали ярмарку вакансий от ведущих предприятий региона.

Церемонию открытия посетил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он отметил важность тех шагов, которые делают власти Тульской области для реабилитации и восстановления ветеранов. Он пообещал поддержку каждому, кто готов связать свою дальнейшую жизнь с миром профессионального спорта.

«Уже сегодня многие ваши коллеги входят в сборные команды субъектов, выступают на чемпионатах России, входят в сборные команды страны и добиваются результатов на международной арене. То есть, это все, в принципе, возможно, а мы вам готовы помочь», - сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Ветераны и члены их семей на протяжении трех дней будут общаться с ведущими политиками области и экспертами, как регионального, так и федерального уровня. А уже в начале сентября в Тульской области первый многофункциональный центр «Герой 71», где бойцы на постоянной основе смогут получать всю интересующую их информацию, начнет работу на постоянной основе.