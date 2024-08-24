В Сочи 20 самолетов перенаправили на запасные аэродромы

Два десятка пассажирских самолетов перенаправлены на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи. В районе курортной столицы грозы и сильный ветер.

«По данным Госкорпорации по ОрВД, на запасные аэродромы Минеральные Воды, Грозный, Владикавказ, Элиста, Махачкала и Ставрополь "ушли" 20 самолетов», - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

В ведомстве добавили, что безопасность пассажиров является абсолютным приоритетом гражданской авиации. К этому часу погода в районе аэропорта наладилась. Отправленные ранее на запасные площадки воздушные суда начали вылетать в Сочи.

Для всех пассажиров, чьи вылеты задерживаются, должны быть организованы размещение в гостиницах и питание, в зависимости от времени задержки. Всю актуальную информацию о прилетах и вылетах можно узнать на сайте аэропорта Сочи или у операторов.