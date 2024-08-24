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В Сочи 20 самолетов перенаправили на запасные аэродромы

После улучшения погоды в районе аэропорта отправленные на запасные аэродромы самолеты начали вылетать в Сочи.
Ян Брацкий 2024-08-24 15:55:47
© Фото: Wolfgang Minich picture alliance Global Look Press

Два десятка пассажирских самолетов перенаправлены на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи. В районе курортной столицы грозы и сильный ветер.

«По данным Госкорпорации по ОрВД, на запасные аэродромы Минеральные Воды, Грозный, Владикавказ, Элиста, Махачкала и Ставрополь "ушли" 20 самолетов», - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

В ведомстве добавили, что безопасность пассажиров является абсолютным приоритетом гражданской авиации. К этому часу погода в районе аэропорта наладилась. Отправленные ранее на запасные площадки воздушные суда начали вылетать в Сочи.

Для всех пассажиров, чьи вылеты задерживаются, должны быть организованы размещение в гостиницах и питание, в зависимости от времени задержки. Всю актуальную информацию о прилетах и вылетах можно узнать на сайте аэропорта Сочи или у операторов.

#самолеты #Сочи #Аэропорт #ветер #Гроза
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