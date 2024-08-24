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В Уругвае отменили все матчи из-за потерявшего сознание игрока

После потери сознания на поле футболист «Насьоналя» Хуан Искьердо находится в реанимации больницы в Сан-Паулу.
Ян Брацкий 2024-08-24 15:20:40
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Все профессиональные футбольные соревнования в Уругвае поставлены на паузу после инцидента с защитником «Насьоналя» Хуаном Искьердо. Игрок потерял сознание во время матча. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации по защите прав профессиональных футболистов.

«Учитывая тяжелое состояние Искьердо, мы сообщаем о нашем решении приостановить все профессиональные футбольные соревнования, запланированные на эти выходные», - заявила Ассоциации в соцсети Х.

Инцидент с Искьердо произошел накануне во время игры с «Сан-Паулу». Уже под занавес встречи игрок рухнул на газон. Примечательно, что никакого контакта с соперниками не было. Футболист упал без видимых причин. Игру остановили, Искьердо увезли с газона на скорой помощи.

Клуб, цвета которого защищает игрок, позже сообщил о его состоянии. Сейчас футболист находится в реанимации больницы в Сан-Паулу. У него проблемы с сердцем. Врачи держат его под наркозом. Наблюдать за состоянием спортсмена будут еще трое суток, после чего вынесут решение.

#Спорт #Футбол #Уругвай #госпитализация #Насьональ #Хуан Искьердо
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