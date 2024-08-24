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Российская авиация ударила по боевикам в Сумской области

Всего за сутки на Курском направлении киевский режим потерял более 360 военнослужащих.
2024-08-24 14:11:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В минувшие сутки российская авиация ударила по районам сосредоточения боевиков и техники ВСУ в Сумской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что были поражены подразделения 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Атинское, Глухов, Дружба Журавка, Запселье, Калинов, Новая Слобода, Первомайское, Павловка, Садки, Свесса, Сумы, Сыроватка, Чуйковка и Ямполь.

Всего за сутки на Курском направлении киевский режим потерял более 360 военнослужащих ВСУ. Также националисты лишились 29 единиц бронетехники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Курская область #МО РФ #сумская область
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