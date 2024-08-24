За минувшие сутки киевский режим в зоне специальной операции потерял 2120 человек. Об этом свидетельствует сводка Министерства обороны Российской Федерации.

Наибольшие потери противник понес от ударов подразделений «Южной» группировки войск в Донецкой Народной Республике. Там ВСУ лишились 690 человек.

Отмечается, что ВС РФ поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 116-й и 119-й бригад теробороны. Также была отражена контратака подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.