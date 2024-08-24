МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ в зоне спецоперации за сутки потеряли более 2100 человек

Наибольшие потери противник понес от ударов подразделений «Южной» группировки войск в ДНР.
2024-08-24 13:11:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За минувшие сутки киевский режим в зоне специальной операции потерял 2120 человек. Об этом свидетельствует сводка Министерства обороны Российской Федерации.

Наибольшие потери противник понес от ударов подразделений «Южной» группировки войск в Донецкой Народной Республике. Там ВСУ лишились 690 человек.

Отмечается, что ВС РФ поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 116-й и 119-й бригад теробороны. Также была отражена контратака подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #МО РФ #Потери #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 