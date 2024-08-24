В зоне СВО наградили мотострелков группировки войск «Центр»

В одном из тыловых районов специальной операции на Авдеевском направлении состоялась торжественная церемония награждения государственными наградами военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск «Центр». Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В мероприятии принял участие командующий общевойскового объединения генерал-майор Рамиль Ибатулин. Он вручил Ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.

Так, например, Орден Мужества получил командир взвода с позывным «Вэст». Он смог без оружия взять в плен украинского боевика.

«Наш личный состав был награжден за то, что с самого начала специальной операции выполняли задачи на все 100%. Проявляли стойкость и мужество. Я получил эту награду за то, что без оружия взял в плен украинского военнослужащего», - рассказал он.

В завершение мероприятия Рамиль Ибатулин поблагодарил военнослужащих за проделанную работу и выразил слова признательности от командования группировки «Центр».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.