Расчеты БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожили гаубицу ВСУ с боекомплектом на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры их работы опубликовало Минобороны России.

Для атаки наши военнослужащие использовали БПЛА «Куб». Оператор разведывательного беспилотника Zala обнаружил замаскированное в лесопосадке орудие ВСУ и навел на цель ударный дрон.

«Куб» ударил в обнаруженную на огневой позиции нишу с боекомплектом к орудию. Снаряды взорвались и вывели из строя гаубицу ВСУ.

Подразделения беспилотной авиации уничтожают ударными беспилотниками «Куб» боевую технику и склады с боеприпасами противника на правобережье Днепра в Херсонской области.

БПЛА группировки войск «Днепр» каждый день выводят из строя десятки украинских боевиков и несколько единиц техники и артиллерии ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.