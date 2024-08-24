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БПЛА «Куб» взорвал боекомплект и гаубицу ВСУ в Херсонской области

Оператор разведывательного беспилотника Zala обнаружил замаскированную в лесопосадке гаубицу и навел на цель ударный дрон.
2024-08-24 07:33:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожили гаубицу ВСУ с боекомплектом на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры их работы опубликовало Минобороны России.

Для атаки наши военнослужащие использовали БПЛА «Куб». Оператор разведывательного беспилотника Zala обнаружил замаскированное в лесопосадке орудие ВСУ и навел на цель ударный дрон.

«Куб» ударил в обнаруженную на огневой позиции нишу с боекомплектом к орудию. Снаряды взорвались и вывели из строя гаубицу ВСУ.

Подразделения беспилотной авиации уничтожают ударными беспилотниками «Куб» боевую технику и склады с боеприпасами противника на правобережье Днепра в Херсонской области.

БПЛА группировки войск «Днепр» каждый день выводят из строя десятки украинских боевиков и несколько единиц техники и артиллерии ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #Украина #беспилотники #ВСУ #Куб #ZALA #правый берег Днепра #группировка войск «Днепр»
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