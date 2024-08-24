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Операторы FPV-дронов уничтожили машину и пикап ВСУ у Константиновки

Операторы работают круглосуточно, успешно поражая технику и живую силу противника на линии боевого соприкосновения.
2024-08-24 11:59:23
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Операторы FPV-дронов армейского корпуса группировки войск «Восток» уничтожили украинскую боевую машину пехоты и пикап у Константиновки на Южно-Донецком направлении СВО.

По словам командира взвода БПЛА группировки войск «Восток» с позывным «Банзай», что он самостоятельно наблюдает за работой оператора, оценивает обстановку, и, если появляется расчет, цель, объект, техника или движение военные оперативно выходят на расчет.

Как показывает практика, противнику нужно больше времени, чтобы укрыться, чем российским бойцам на поражение, добавил оператор.

«Кто быстрее учится, быстрее вводит новые методы, подходы, тот и будет на три-четыре шага впереди. Нужны профессионалы, парни, которые четко понимают, зачем они сюда идут и что им надо делать», - рассказал командир.

На подготовку одного оператора FPV-дронов, в среднем, уходит два-три месяца, уточнил военный. После этого боец, как правило, начинает давать неплохой результат, регулярно поражая технику и живую силу противника на линии боевого соприкосновения. Операторы беспилотников дежурят круглосуточно.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны #подготовка #дрон #спецоперация #оператор #СВО
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