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Установлены личности погибших из-за оползня россиян на Пхукете

Из-за схода оползня на жилой дом погибли 38-летний мужчина и 36-летняя женщина.
Ирина Егорова 2024-08-24 11:30:08
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press, Global Look Press

Личности погибших россиян в результате оползня в Тайланде установлены. Об этом сообщило генеральное консульство России на Пхукете.

«Личности скончавшихся 23 августа в результате оползня на Пхукете россиян - мужчины 1986 года рождения и женщины 1988 года рождения - установлены», - сказано в сообщении дипмиссии.

Родственники 38-летнего мужчины и 36-летней женщины оповещены - решается вопрос об организации репатриации тел на Родину. Генконсульство выразило соболезнования родным и близким из-за трагедии вследствие стихийного происшествия на острове, которое произошло накануне.

На Пхукет в последние дни обрушились сильные ливни, из-за которых и начался оползень. Потоки грязи и камней уничтожают жилые постройки, затоплены улицы. Некоторые туристы числятся пропавшими без вести, сообщала тайская газета Khaosod.

#Генконсульство РФ #россияне #природа #оползень #жертвы #погибшие #тайланд #Пхукет
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