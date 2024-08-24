Newsweek: США направили в Европу самолет RC-135U для наблюдения за РФ

Американский разведывательный самолет RC-135U прибыл в Европу в рамках ежегодной трансатлантической миссии по изучению радаров противника, сообщил журнал Newsweek.

Разведчик уже совершил часовой полет в Балтийском регионе 20 августа, свидетельствует сервис flightradar24.

Cамолет приземлился на авиабазе Милденхолл в Великобритании 18 августа, вылетев с авиабазы Оффатт в Небраске.

RC-135U Combat Sent проводит электронную разведку. Таких самолетов у ВВС США всего два. Они могут обнаруживать и идентифицировать радиолокационные сигналы наземных, морских и воздушных сил, которые анализируются автоматически и специалистами на борту.

Разведданные помогают изучить подробные рабочие характеристики и возможности иностранных военных радаров, заявляют американские военные.

В 2017 году произошел инцидент со сближением истребителя Су-27 с американским разведчиком RC-135U в небе над Балтикой. В Пентагоне называли действия российских летчиков «небезопасными».