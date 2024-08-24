В Турции задержали подозреваемого в убийстве девушки в Подмосковье

В Турции задержали подозреваемого в убийстве девушки в подмосковном Одинцово, ее тело с колото-ножевыми ранами нашли накануне на лестничной клетке. Об этом сообщили в СУ СК России по Московской области.

«К настоящему времени обвиняемый задержан компетентными органами Турецкой Республики, решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В региональном СК добавили, что подозреваемый был сожителем 30-летней погибшей, пишет RT. После совершения преступления он попытался скрыться на территории Турции, однако был объявлен в международный розыск.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, мужчину заочно арестовали. По данным «Интерфакса», он является гражданином США. В правоохранительных органах на данный момент не подтвердили информацию о гражданстве подозреваемого.