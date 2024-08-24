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БПЛА «Молния-1» начал охотиться на бронетехнику ВСУ в Курской области

Улучшенная аккумуляторная батарея дрона позволяет наносить удары по противнику на расстоянии до 30 километров.
2024-08-24 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты БПЛА начали применять в приграничье Курской области беспилотники самолетного типа «Молния-1». Кадры боевой работы операторов группировки войск «Север» показало Минобороны России.

Беспилотники используют для уничтожения малых мобильных групп ВСУ, их бронированной и автомобильной техники. Для этого одно из подразделений группировки использует целую линейку ударных беспилотников - от обычных FPV-дронов до камикадзе самолетного типа.

Дрон «Молния-1» - это ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей. Она позволяет наносить удары по противнику на расстоянии до 30 километров.

Это невзрачный на вид аппарат, но его программное обеспечение элементы искусственного интеллекта и позволяет успешно преодолевать радиопомехи.

«"Птица" ближе всего к FPV, но управление совершенно иное. Для меня принципиальные цели - это пункты временной дислокации, РЭБ, САУ, танки. Если цель будет в движении - я ее догоню и буду поражать», - рассказал оператор БПЛА с позывным «Оша».

Такие беспилотники летят значительно дальше обычных FPV-дронов и несут более мощный заряд.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #Украина #беспилотники #Курская область #ВСУ #дроны #Группировка войск Север #Молния-1
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