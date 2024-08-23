Подготовку операторов БПЛА организовали в центрах ВМФ в Петербурге

В Санкт-Петербурге провели занятия для операторов и боевых расчетов БПЛА по противодействию атакам противника и уничтожению сухопутных и надводных целей. Практическую подготовку военнослужащих организовали на базе учебных центров Военно-морского флота.

К занятиям привлекли инструкторов подразделений БПЛА, у которых есть боевой опыт применения разведывательных и ударных беспилотников различных типов в ходе специальной военной операции. Кроме того, в тренингах участвовали офицеры, которым предстоит формировать подразделения по применению дронов в соединениях и частях ВМФ и военнослужащие подразделений береговых войск.

Центры ВМФ обучают операторов БПЛА вести разведку, классифицировать цели, работать в условиях противодействия РЭБ, уничтожать наземные и морские цели сбрасываемыми боеприпасами или FPV-дронами. Кроме того, здесь готовят военнослужащих, которым предстоит сформировать боевые расчеты БПЛА в составе экипажей кораблей ВМФ России.

Подготовка специалистов для флота сложнее, поэтому их отбирают среди тех военнослужащих, кто уже освоил работу с беспилотниками на земле, рассказал заместитель начальника учебного центра ВМФ Сергей Савченко.

После того как операторы БПЛА сдадут экзамен, часть из них поступит в подразделения береговых войск, которые принимают участие в специальной военной операции.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.