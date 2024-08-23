Колонна бронемашин ВС РФ и Турции провела патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военнослужащие провели совместное патрулирование в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Стороны взаимодействуют в рамках российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании», сообщило Минобороны России.

Военнослужащие двух стран встретились на пункте пропуска Шейрек. Оттуда совместная колонна направилась по заранее согласованному маршруту длиной более 30 километров.

В состав патруля вошли более 40 военнослужащих РФ и Турции, а также восемь бронемашин «Тигр», «Тайфун», «ВПК-Урал» и Kirpi. С воздуха колонну прикрывали вертолеты Ка-52 и Ми-8 ВКС России.

Российские и турецкие военнослужащие провели визуальный осмотр местности в 10-километровой зоне от границы. Патрулирование проводится для контроля ситуации в регионе и чтобы не допустить возобновления вооруженного конфликта.

Патруль не нашел никаких нарушений. Мероприятие прошло в штатном режиме. Турецкие военнослужащие покинули территорию Сирии через пропускной пункт Шейрек.

Взаимодействие двух стран снова показало, что присутствие российских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики является гарантом мира и стабильности в регионе, говорится в сообщении военного ведомства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.