МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцов Славянской бригады наградили за освобождение Очеретино

Медали вручили военнослужащим артиллерийских, мотострелковых, танковых и медицинских подразделений.
2024-08-24 05:43:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады общевойскового объединения Южного военного округа получили госнаграды за выполнение боевых задач вместе с другими подразделениями ВС РФ при освобождении населенных пунктов Очеретино и Прогресс в ДНР.

Награды за мужество, отвагу и самоотверженность вручили военнослужащим артиллерийских, мотострелковых, танковых и медицинских подразделений. Бойцы получили медали Суворова и Жукова, «За храбрость» II степени, «За отвагу», ордена Мужества, а также медали «За спасение погибавших».

Заместитель командира Славянской бригады по военно-политической работе поблагодарил от лица командования штурмовиков за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм.

Соединение успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях спецоперации. Уже больше 4 тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ДНР #награждение #освобождение #Прогресс #Орден мужества #медаль жукова #медаль суворова #очеретино #1-я Славянская бригада
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 