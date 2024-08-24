Бойцов Славянской бригады наградили за освобождение Очеретино

Бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады общевойскового объединения Южного военного округа получили госнаграды за выполнение боевых задач вместе с другими подразделениями ВС РФ при освобождении населенных пунктов Очеретино и Прогресс в ДНР.

Награды за мужество, отвагу и самоотверженность вручили военнослужащим артиллерийских, мотострелковых, танковых и медицинских подразделений. Бойцы получили медали Суворова и Жукова, «За храбрость» II степени, «За отвагу», ордена Мужества, а также медали «За спасение погибавших».

Заместитель командира Славянской бригады по военно-политической работе поблагодарил от лица командования штурмовиков за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм.

Соединение успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях спецоперации. Уже больше 4 тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.