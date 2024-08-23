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В Ростовской области вспыхнул крупный ландшафтный пожар

По предварительной информации, огонь перекинулся на жилые строения с горящего камыша.
Ян Брацкий 2024-08-23 22:05:10
© Фото: МЧС России © Видео: mchs_official, Telegram

Два жилых дома и один строящийся загорелись в Пролетарске Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Огонь на строения перекинулся с горящего камыша, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 19:30.

«Сообщили, что горит камыш вдоль балки. В связи с сильным ветром огонь перекинулся на улицу Колпакова», - уточнил он.

Сейчас к месту инцидента продолжает прибывать пожарная спецтехника. Работают 37 человек личного состава. Группировка сил и средств наращивается. Пожарные работают по повышенному рангу номер три.

Информации о пострадавших и погибших к этому часу не поступало. Территория возгорания оцеплена.

#пожар #Ростовская область #ЧП #МЧС России #камыш
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