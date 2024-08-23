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Минобороны получило 43 запроса от глав приграничных территорий

Все поступающие от глав приграничных регионов запросы решаются в суточный срок, отметили в Минобороны РФ.
Ян Брацкий 2024-08-23 22:31:32
© Фото: Власов Сергей, Globallook Press

Сорок три запроса от глав Курской, Белгородской и Брянской областей, связанных с обеспечение военной безопасности приграничных территорий, поступили в оперативную группу Координационного совета Министерства обороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, там находятся на круглосуточной связи с руководством приграничных территорий. Работа ведется в режиме 24/7. Оперативная группа отрабатывает все запросы от областных администраций в суточный срок, докладывая Министру обороны в случае невозможности принятия решения.

Так, из Курской области поступило 27 запросов, 14 из которых удалось решить, остальные находятся в работе. От оперативного штаба Белгородской области новых запросов в Минобороны не поступало, все ранее озвученные пожелания реализованы, отметили в пресс-службе Министерства.

Восемь запросов поступило от властей Брянской области. В основном, они касаются материально-технического обеспечения. Все проблемы удалось решить в оперативный срок.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #координационный совет #приграничье
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