Минобороны получило 43 запроса от глав приграничных территорий

Сорок три запроса от глав Курской, Белгородской и Брянской областей, связанных с обеспечение военной безопасности приграничных территорий, поступили в оперативную группу Координационного совета Министерства обороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, там находятся на круглосуточной связи с руководством приграничных территорий. Работа ведется в режиме 24/7. Оперативная группа отрабатывает все запросы от областных администраций в суточный срок, докладывая Министру обороны в случае невозможности принятия решения.

Так, из Курской области поступило 27 запросов, 14 из которых удалось решить, остальные находятся в работе. От оперативного штаба Белгородской области новых запросов в Минобороны не поступало, все ранее озвученные пожелания реализованы, отметили в пресс-службе Министерства.

Восемь запросов поступило от властей Брянской области. В основном, они касаются материально-технического обеспечения. Все проблемы удалось решить в оперативный срок.