В Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия

В Ростовской области на время запретили массовые мероприятия на открытом воздухе, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения», - уточнил губернатор в своем Telegram.

Ограничение не распространяется на мероприятия, которые проводятся в помещениях, добавил глава региона. Однако он напомнил о необходимости соблюдать все необходимые меры безопасности.

Ранее подобный запрет вышел в Ростове-на-Дону. В преддверии празднования Дня города из соображений безопасности были запрещены мероприятия, проводимые на улицах городах.