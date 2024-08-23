Румынские военные обстреляли дома и школу во время учений в Польше

Несколько жилых домов и здание школы получили повреждения в Польше в ходе военных учений с участием румынских солдат на полигоне Ожиш. Инцидент произошел ночью во время боевых стрельб.

Как оказалось, один из снарядов попал в окно квартиры. В этот момент в ней спал ее владелец.

Боеприпас вонзился в стену, разбив окно. Хозяин жилплощади так испугался, что был вынужден обратиться за помощью к медикам, пишет РИА Новости. Также повреждения получили фасады других зданий.

Один из снарядов угодил на детскую площадку внутри школы. Как отмечают власти, подобных инцидентов ранее никогда не случалось.