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В Тульской области прошел форум по трудоустройству ветеранов СВО

Сегодня власти Тульской области готовы не только содействовать трудоустройству ветеранов СВО, но и заниматься их профессиональной переподготовкой.
Ян Брацкий 2024-08-23 19:36:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Активные меры поддержки участникам спецоперации оказывают в регионах. В Тульской области открылся масштабный форум. Туда пригласили ветеранов спецоперации и членов их семей.

Главная цель - оказать помощь тем, кто по каким-либо причинам не может вновь оказаться на передовой, вернуться к обычной жизни.

«Мы имеем возможность сегодня обучать вторым профессиям. Мы имеем возможность сегодня давать дополнительное образование, переподготовку производить, готовы принимать на работу, готовы работать с работодателями на предмет приема на работу, то есть сделать все для того, чтобы вы возвращались к этой нормальной жизни», - рассказал врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Возможность устроиться на работу участникам спецоперации предоставили прямо на форуме. Вакансии предложили ведущие предприятия области.

#форум #ветераны #Тульская область #трудоустройство #СВО
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