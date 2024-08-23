В Тульской области прошел форум по трудоустройству ветеранов СВО

Активные меры поддержки участникам спецоперации оказывают в регионах. В Тульской области открылся масштабный форум. Туда пригласили ветеранов спецоперации и членов их семей.

Главная цель - оказать помощь тем, кто по каким-либо причинам не может вновь оказаться на передовой, вернуться к обычной жизни.

«Мы имеем возможность сегодня обучать вторым профессиям. Мы имеем возможность сегодня давать дополнительное образование, переподготовку производить, готовы принимать на работу, готовы работать с работодателями на предмет приема на работу, то есть сделать все для того, чтобы вы возвращались к этой нормальной жизни», - рассказал врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Возможность устроиться на работу участникам спецоперации предоставили прямо на форуме. Вакансии предложили ведущие предприятия области.