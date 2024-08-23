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Командир «Града» заявил, что артиллериста можно подготовить за месяц

Реактивная артиллерия морской пехоты обеспечивает развитие наступления восточной группировки на Угледарском направлении, решая боевые задачи днем и ночью.
Павел Кольцов 2024-08-23 16:42:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Угледарском направлении наступление «Восточной» группировки обеспечивают «Грады». Под началом опытных командиров молодые контрактники, которые ранее не имели дел с реактивной артиллерией. С артиллеристами пообщался корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

«Месяц и все, готовый хоть кто. Наводчик, водитель, топогеодезист, профессии в которых надо понимать. Все хорошо с этим. Думал, молодые, придется заставлять все делать, но нет, все идеально», - рассказывает командир БМ-21 «Град» с позывным Краун.

Реактивная система залпового огня работает полями. Площадь поражения  полного пакета снарядов «Града» 14 гектаров.

«Выезды у нас часто. На дню выезжаем по два-три раза. Птичка летает нам дают координаты по ним отрабатываем. По скоплению техники, скоплению боевиков», - делится старший наводчик Андромед.

При освобождении поселка Урожайное, вспоминают бойцы, реактивная артиллерия 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота работала круглосуточно. Любые попытки прислать боевикам подкрепление пресекались шквальным огнем. В результате засевшие в Урожайном нациналисты сдались в плен либо были уничтожены.

«Наша задача была не допустить подхода резервов, техники. Мы сдерживали тыловые районы чтобы противник не мог подойти», - объясняет Краун.

На капоте отверстия от поражающих элементов. Это противник пытался уничтожить «Грады» кассетными боеприпасами. После ремонта машина снова в строю и еще ни разу не подводила.

«Приехали, навелись, отработали, и по нам отрабатывать начали. Ну мы быстренько, я на газ и уехали», - говорит водитель с позывным Музыкант.

К штатному оборудованию добавились две установки радиэлектронной борьбы с FPV-дронами.

«Включаем сразу перед выездом, пока не вернулись она работает постоянно, без нее ездить не вариант. Активность птичек очень большая не раз спасала уже», - рассказывает Краун.

Расчеты «Градов» работают не дальше 20 километров от линии соприкосновения. Артиллеристы находятся на дежурстве и в любой момент готов выехать и выполнить боевую задачу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #Град #МО РФ #наш эксклюзив #СВО
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