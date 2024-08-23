ВС РФ выявили и уничтожили ДРГ ВСУ в районе Камышевки в Курской области

Бойцы ВС РФ выявили и ликвидировали украинских диверсантов в районе Камышевки в Курской области, сообщает Министерство обороны РФ в сводке об отражении попыток вторжения ВСУ на территорию РФ.

«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Потери противника составили пять человек и один автомобиль», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, суточные потери украинской стороны на Курском направлении составили до 400 человек. Помимо живой силы, противник лишился танка, двух БТР, 14 боевых бронированных машин. Также ВС РФ уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ, РСЗО, два миномета и 10 машин.

Ведомство назвало потери украинской армии с начала боевых действий в граничащем с Украиной регионе РФ. Как утверждает Минобороны, потери ВСУ в личном составе в ходе попыток вторжения в Курскую область достигли 5137 человек. Также враг не досчитался большого количества техники, включая 69 танков, 27 БМП, 55 БТР. Кроме того, ВС РФ уничтожили, 11 РСЗО, включая три HIMARS и одну MLRS.

Накануне Минобороны сообщило о ликвидации диверсантов в районе Скрыльевки в Курской области. ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины и семь военнослужащих, одного взяли в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.