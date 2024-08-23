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СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ИК-19

По предварительным данным, погиб сотрудник ФСИН. Есть пострадавшие.
Ирина Егорова 2024-08-23 14:22:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии №19 в городе Суровикино в Волгоградской области, пишет RT.

«Сегодня несколько заключенных, находящихся в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, взяли в заложники сотрудников указанного учреждения», - передает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности колонии). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным погиб сотрудник ФСИН. Есть пострадавшие. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Колония, в которой произошло ЧП, находится в городе Суровикино в 135 километрах от областного центра.

#в стране и мире #Волгоградская область #ФСИН #СК РФ #Уголовное дело #колония #заложники
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