Ми-28НМ нанесли ночные удары по бронетехнике ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ми-28НМ нанесли удар по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео их боевой работы опубликовало Минобороны России.

Ударные вертолеты выполнили задачи в ночное время суток. Экипажи выполнили пуск управляемых противотанковых ракет по разведанным целям.

Летчики использовали очки ночного видения и новый тепловизионный прибор, который дает возможность максимально эффективно поражать заданные координаты днем и ночью.

После ракетных ударов разведчики доложили, что личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены. Машины благополучно вернулись на площадку вылета.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.