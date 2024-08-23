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Два россиянина могли погибнуть при сходе оползня на Пхукете

Личности погибших устанавливаются.
Ирина Егорова 2024-08-23 13:57:42
© Фото: Pongmanat TasiriKeystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В генконсульстве РФ в Пхукете подтвердили информацию «Звезде», что в результате схода оползня на Пхукете могли погибнуть два россиянина.

«23 августа из таиландских правоохранительных органов поступила информация об обнаружении под завалами дома в результате оползня двух тел, которые, предположительно, принадлежат гражданам России. Личности погибших устанавливаются», - сообщила третий секретарь генконсульства России в Пхукете Ксения Кутернина.

Сотрудники генконсульства находятся в контакте с местными властями, уточнила она.

Поток грязи пробил дом в Пхукете насквозь. На острове второй день идут сильные ливни, из-за которых и начался оползень. Тайская газета Khaosod пишет, что пока известно о девяти погибших, разрушено более 250 домов. Число жертв может вырасти, так как большое число туристов пропали без вести.

#россияне #наш эксклюзив #оползень #дожди #тайланд #Пхукет
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