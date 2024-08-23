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Российские десантники сорвали высадку ВСУ на острова в дельте Днепра

Моторную лодку противника с шестью военнослужащими засекла воздушная разведка и передала координаты на пункт управления.
2024-08-23 13:13:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты буксируемых орудий Д-30 российских десантников сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра. Кадры с боевой работой публикует Министерство обороны РФ.

Воздушная разведка обнаружила двигающуюся в сторону острова моторную лодку ВСУ, на борту которой находились шесть военнослужащих. Операторы дронов сопроводили объект до берега и передали координаты на пункт управления артиллерией.

«Расчет 122-мм гаубицы Д-30 беглым огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пехоту ВСУ при попытке спешивания с плавсредства и выхода на берег», - говорится в сообщении.

В результате противник понес потери в живой силе. По данным Минобороны, уничтожено до отделения военнослужащих ВСУ.

Боевая работа артиллеристов-десантников ведется как в дневное, так и в ночное время суток независимо от погодных условий. Благодаря действиям военнослужащих, все попытки врага высадиться на островах в дельте Днепра и на левом берегу заканчиваются полным провалом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Днепр #МО РФ #СВО
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