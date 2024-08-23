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Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после дальнего похода

По случаю возвращения кораблей состоялся торжественный митинг.
2024-08-23 12:37:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Во Владивостоке состоялась торжественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников», вернувшихся после успешного выполнения задач дальнего морского похода. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По случаю возвращения кораблей состоялся митинг. Командующий флотом адмирал Виктор Лиина поблагодарил моряков за стойкость и профессионализм, проявленные во время длительного похода. Он также отметил высокий уровень выучки тихоокеанцев.

«Вы профессионалы, мастера своего дела, гордость Тихоокеанского флота и надежная защита нашей страны», - сказал Виктор Лиина.

Затем по давней флотской традиции он вручил командирам кораблей жареных поросят.

Помимо командования ТОФ в митинге приняли участие семьи моряков и ветераны Военно-морского флота. После завершения праздничного мероприятия экипажи кораблей прошли торжественным маршем и отправились на встречу к своим близким.

Дальний поход начался 22 января 2024 года. Моряки успели провести десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Ирана, Катара, Эритреи и Шри-Ланки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #Тихоокеанский флот #Владивосток #тоф #Маршал Шапошников #варяг #дальний морской поход
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