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В музее Курской битвы заявили о необходимости добить потомков «Галичины»

Боевики ВСУ тоже помнят своих дедов-коллаборационистов, поэтому и носят каски с нацистской символикой.
Сергей Лебедев 2024-08-23 10:44:37
© Фото: Иван Шагин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россиянам необходимо помнить историю своей страны, а также обязательно добить украинских националистов. Об этом корреспонденту «Звезды» заявил директор музея Курской битвы поискового отряда «Курган» Алексей Сотников.

«Нам все время говорили: "что вы носитесь там с Курской битвой, это давно прошло, это никому не нужно". Наши люди говорили на каждом шагу, в том числе высокие чиновники. А ведь они тоже понят, они помнят, это говорит о том, что они с той стороны все прекрасно помнят. Наши деды воевали в Красной армии, их - в "Галичине". Поэтому они и носят эти каски, помнят своих дедов. А мы помним своих. Нужно бить их продолжать. Еще раз их, но теперь надо добить. Это трудно было даже после войны, добить их», -

Напомним, сегодня исполнился 81 год со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. 50-дневное сражение стало переломным во всей Великой Отечественной войне. В нем сошли свыше двух миллионов человек, имевших на вооружении более 7 000 танков и самоходных орудий, около 5000 самолетов, почти 30 000 орудий и минометов.

Победа в Курской битве лишила немцев возможности наступать. Дальше враг только оставлял свои позиции. Война окончательно покатилась назад. Советские войска разгромили 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тысяч убитыми, ранеными и пленными.

За подвиги во время Курской битвы звания Героя Советского Союза было удостоено более 180 солдат и офицеров, свыше 100 тысяч человек награждены орденами и медалями. Поле боя величайшего в истории танкового сражения под Прохоровкой, стало третьим полем воинской слава России вместе с Куликовым и Бородинским полем.

#история #Великая Отечественная война #ВСУ #Курская битва #Националисты #наш эксклюзив
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