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Членов банды наркодилеров из Москвы посадили на срок от 12 до 17 лет

По версии следствия, им помогали за деньги сотрудники почтовых отделений одного из банков России.
Ирина Егорова 2024-08-23 10:22:11
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Мосгорсуд приговорил к срокам от 12 до 17 лет колонии строгого режима участников группы наркоторговцев, которые давали «взятку» сотрудникам почты для создания поддельных банковских карт, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Члены организованной группы признаны виновными и приговорены к срокам от 12 до 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строго режима, а также штрафам от 400 тыс. до 1 млн рублей», - сказано в сообщении Центра.

Установлено, что фигуранты создали онлайн-магазины на киберкриминальных платформах в «сером» Интернете. Через мессенджеры и соцсети они втягивали сотрудников почты в свои преступные махинации и за деньги просили их оформить поддельные банковские карты с подложными простыми электронными подписями. Они потом использовались для пересылки запрещенных веществ и ведения расчетов с их заказчиками.

У участников преступной схемы изъяли наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере, поддельные банковские карты и компьютерное оборудование.

#в стране и мире #ФСБ #наркотики #Задержание #банк #взятка #подделка
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