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Жители Свердликово рассказали, как вывели односельчан после атаки ВСУ

Восемь человек прятались в подвале от обстрелов четыре дня. Потом шли всю ночь, пока не встретили российских солдат.
Владимир Рубанов 2024-08-23 00:58:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Супруги Любовь и Сергей, жители села Свердликово Курской области, рассказали «Звезде», как четыре дня прятались в подвале от обстрелов ВСУ, а потом пешком выходили из деревни и добирались до Курска. Вместе с собой они вывели из села несколько человек.

Обстрелы села в Суджанском районе начались ночью на 6 августа. На второй день по улице начали ходить боевики с автоматами и стрелять по домам. Затем по селу начали бить из реактивных систем залпового огня.

Супруги прятались в огороде, а потом их позвала в свой подвал соседка. Там собралось восемь человек. Среди них был 4-летний ребенок.

«Со стороны школы подъехал танк - я думал, что наши. Оказалось, что нет - начали бить как раз по нашей улице. Дома уже горели. Стали думать, что нам делать. Или по дороге убьют, или тут расстреляют», - рассказали они.

В 9 вечера, пока темно, сидевшие в подвале селяне решили уходить пешком. Когда дошли до соседней деревни - Свердликово уже горело.

Соседняя деревня Лебедевка была пустая и темная и пришлось идти дальше. Наткнулись на противотанковый ров с колючей проволокой. Сергей перешел, осмотрелся и потом переводил через препятствия каждого из беглецов по одному.

В 5 часов утра жители села пришли в Малую Локню. Там на железнодорожном переезде у них спросили пароль, а потом начали стрелять. Беглецы бросились врассыпную. Они обошли село и пошли дальше. Через некоторое время после этого встретили наших солдат. Те рассказали, куда идти безопасно, а потом подвезли их.

«Спасибо им большое, ребятам, они быстро нас на двух машинах перевезли. Там тоже нас встретили, дали и воды, и пайки свои поотдавали. Мы были голодные, но есть не хотелось. Счастливы были - слез полные глаза, что встретили своих солдат. Пересадили нас на другие машины и отправили во Льгов», - рассказали супруги.

В общей сложности этой ночью и следующим днем жители Свердликово прошли пешком больше 15 километров.

Во Льгове беглецы смогли позвонить своим близким. Дочь Сергея и Любови была в пункте временного размещения в Курске, она забрала их.

#Украина #Курская область #ВСУ #Курск #обстрелы #спасение #ПВР #суджанский район #Свердликово
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