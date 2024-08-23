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В Подмосковье запретили жилые первые этажи в будущих многоэтажках

Постановление правительства также предусматривает новые правила благоустройства дворов и организации парковок в подмосковном регионе.
Елизавета Кондрикова 2024-08-23 00:41:25
© Фото: Petrov Sergey, news.ru Globallookpress

В Московской области вступило в силу постановление правительства, которое запрещает использовать под жилые помещения первые этажи в будущих многоквартирных домах.

Документ опубликовали сегодня на портале государственных и муниципальных услуг столичного региона.

Согласно нововведениям, высота первого нежилого этажа должна составлять не менее 4,2 метра, пишет RT. Исключение можно будет сделать для домов, в которых до четырех этажей.

Документ также предусматривает новые правила благоустройства дворов и организации парковок в Подмосковье и определяет обязательную площадь озеленения на каждого жителя. 

#Подмосковье #строительство #Нововведения #жилые дома #первый этаж
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