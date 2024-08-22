Автоэксперт Васильев предложил увеличить время на оплату парковки

Предоставление скидки в 50% на штрафы за неоплату парковки направлены на повышение собираемости данных штрафов, в разговоре со «Звездой» заявил автоэксперт Егор Васильев.

Хотя для водителей польза очевидна - между 5 тысячами и 2,5 - есть разница.

«Когда человеку дается такая скидка, психологически у него возникает желание воспользоваться этим, нежели ждать, когда штраф станет полноценным, 100%-ым», - отметил Васильев.

Также данная инициатива решит определенные сложности государства, например, когда человек принципиально не платит штраф - это дополнительные расходы и время, а бюджет надо наполнять сейчас, отметил эксперт.

По его словам, проблему можно было решить иным способом, например, увеличив время на оплату парковки на месте. Сейчас на оплату водителям дается всего пять минут, не все успевают разобраться с нюансами оплаты за это время, в том числе и по техническим причинам, считает собеседник телеканала.

«Проблема существует потому, что очень короткий промежуток времени, когда автомобиль может оказаться на платной парковке. Срок не очень комфортный, неправильный. 10 минут решили бы эти проблемы»,- подчеркнул Васильев.

Сейчас штраф за неоплаченную парковку составляет 5000 рублей. Его выписывают, если парковка не была оплачена автовладельцем в течение пяти минут нахождения машины в платной зоне. В Госдуме ранее предложили ввести льготный период на оплату штрафов за неправильную парковку по аналогии с другими нарушениями правил дорожного движения, сообщали «Известия». То есть расширить спектр предоставления 50%-ой скидки еще и на нарушения парковки.