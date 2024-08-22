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Шри-Ланка отменяет визовый режим для россиян с 1 октября

В число этих стран входят также Германия, Нидерланды, Австралия, Индия, Китай и Япония.
Ирина Егорова 2024-08-22 06:35:44
© Фото: Chen DongshuXinHua, Global Look Press

Шри-Ланка приняла решение о безвизовом въезде для россиян на островное государство. Об этом сообщил советник Министерства туризма островного государства Харин Фернандо, озвучив итог заседания кабинета министров.

Режим будет действовать с 1 октября 2024 года. Кроме России безвизовый режим ввели и для граждан еще 34 стран, например, Белоруссии, Казахстане, Великобритании, Германии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Дании, Польши, Австралии, Индии, Китая, Японии, Таиланда и других, пишет газета Daily Mirror.

В начале года был зафиксирован рост турпотока, ожидается, что за 2025 год в страну приедет около 2,5 млн туристов.

#Россия #Виза #туризм #Шри-Ланка #путешествие
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