Шри-Ланка отменяет визовый режим для россиян с 1 октября

Шри-Ланка приняла решение о безвизовом въезде для россиян на островное государство. Об этом сообщил советник Министерства туризма островного государства Харин Фернандо, озвучив итог заседания кабинета министров.

Режим будет действовать с 1 октября 2024 года. Кроме России безвизовый режим ввели и для граждан еще 34 стран, например, Белоруссии, Казахстане, Великобритании, Германии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Дании, Польши, Австралии, Индии, Китая, Японии, Таиланда и других, пишет газета Daily Mirror.

В начале года был зафиксирован рост турпотока, ожидается, что за 2025 год в страну приедет около 2,5 млн туристов.