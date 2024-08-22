«Грады» уничтожили боевиков, пытавшихся закрепиться в дельте Днепра

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» уничтожили скопление живой силы ВСУ на одном из островов в дельте Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Боевики пытались закрепиться на одном из островов. Артиллеристы группировки войск «Днепр» получили от воздушной разведки координаты цели и нанесли удар.

РСЗО «Град» круглосуточно наносят удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники и живой силе ВСУ на Каховском направлении.

Артиллеристы уничтожают замаскированные огневые позиции противника, места хранения боеприпасов и топлива, которые удалены от линии соприкосновения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.