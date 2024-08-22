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Расчеты «Гиацинтов» разнесли украинскую самоходку «Богдана»

Орудие уничтожено вместе с расчетом.
2024-08-22 07:40:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» поразили в зоне спецоперации 155-миллиметровую самоходную установку ВСУ «Богдана», сообщает Минобороны России. Кроме того, артиллеристы 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты с живой силой.

Координаты опорных пунктов и огневой позиции расчета «Богданы» определила разведка. Расчеты 152-миллиметровых пушек «Гиацинт» беглым огнем поразили цели. САУ «Богдана» украинского производства была уничтожена вместе с расчетом.

Расчеты пушек «Гиацинт-Б» работают по целям на расстоянии больше 20 километров. Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тыловым районам противника. Это мешает ему закрепиться на передних рубежах.

«У нас происходит контрбатарейная борьба. С помощью беспилотных систем операторы находят цели, затем передают координаты, и мы по ним работаем», - рассказал командир взвода управления артиллерией с позывным «Валли».

Артиллерия группировки работает с большой интенсивностью, выпуская сотни снарядов в день.

«Богдана» - первая украинская колесная самоходная гаубица, разработанная под «натовский» калибр 155 мм. Выпускается на шасси грузовика Кременчугского автозавода.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #САУ «Богдана» #Контрбатарейная борьба #гаубицы «Гиацинт-Б» #группировка войск запад
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