На сбившего школьницу на электровелосипеде мужчину в Москве завели дело

Никулинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Москве возбудил уголовное дело на мужчину, который сбил 10-летнюю девочку на электровелосипеде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено дело по первой части статьи 268 УК РФ, подразумевающей нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

По данным следствия, в пятницу мужчина совершил наезд на школьницу на проспекте Вернадского. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными телесными повреждениями.

Следователи установили личность фигуранта, им оказался 23-летний гражданин Республики Узбекистан.

Отмечается, что в скором времени он его доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу.