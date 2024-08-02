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На сбившего школьницу на электровелосипеде мужчину в Москве завели дело

Мужчина совершил наезд на 10-летнюю школьницу.
Мария Зайцева 2024-08-02 22:57:02
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда © Видео: ГСУ СК России по Москве

Никулинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Москве возбудил уголовное дело на мужчину, который сбил 10-летнюю девочку на электровелосипеде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено дело по первой части статьи 268 УК РФ, подразумевающей нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

По данным следствия, в пятницу мужчина совершил наезд на школьницу на проспекте Вернадского. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными телесными повреждениями.

Следователи установили личность фигуранта, им оказался 23-летний гражданин Республики Узбекистан.

Отмечается, что в скором времени он его доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу.

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