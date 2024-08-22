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Кондратьев: 17 моряков с затонувшего в порту «Кавказ» парома спасены

Перевозившее топливо судно затонуло, сейчас спасатели пытаются не допустить разлива топлива и продолжают поиски пропавших членов команды.
Ян Брацкий 2024-08-22 20:50:38
© Фото: Игорь Чуприн, РИА Новости

Семнадцать членов экипажа железнодорожного парома, перевозившего топливо, спасены в порту «Кавказ». Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще двоих ищут, уточнил глава региона, выразивший благодарность оперативникам и специальным службам.

«Киевский режим вновь предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты. В порту "Кавказ" под удар попал железнодорожный паром, перевозивший топливо. В результате попадания и возникшего пожара судно затонуло», - сообщил Кондратьев в своем Telegram-аккаунте.

Сейчас перед специалистами стоит задача не только найти пропавших членов экипажа, но и принять все необходимые меры для предотвращения экологической катастрофы в акватории, добавил Кондратьев.

На месте ЧП установлены боновые заграждения, призванные не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана специальным сорбентом.

#Краснодарский край #ЧП #Кондратьев #Порт «Кавказ» #Боновые заграждения
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